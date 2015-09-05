أوروبا تسعى لبناء «معسكرات للاجئين» خارج حدودها

دعا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لتشكيل مناطق آمنة للاجئين ومراكز لاستقبالهم في دول أخرى.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإجتماع الوزاري غير الرسمي في لوكسمبورغ. وقال البيان:’’ يجب أن نؤمن المعونات الإنسانية بالقرب المباشر من مواطن المهاجرين، وذلك عن طريق إنشاء مناطق آمنة ومراكز لاستقبال المهاجرين في دول أخرى، حيث يمكن من هناك أن يقدموا طلبات اللجوء. ويتوجب على المفوضية الأوروبية والبلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي أن تنشئ في البلدان الحدودية للإتحاد الأوروبي، وربما في بلدان البلقان المتاخمة له، مراكز خاصة باستقبال المهاجرين بهدف التعرف عليهم وتسجيلهم قبل أن يقدموا طلبات اللجوء. كما يجب على الإتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه أن تدعم هذه الجهود المشتركة عن طريق تقديم الموظفين والمساعدة التقنية ‘‘.

و بحسب ما ذكرته ” روسيا اليوم ” قد أشار البيان إلى أن الإتحاد الأوروبي يجب أن يبذل جهودًا ترمي الى تسوية النزاعات في البلدان المجاورة له ومكافحة الإرهابيين من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأكد جان أسيلبورن أن المفوضية الأوروبية ستقدم في اجتماع البرلمان الأوروبي الذي سيعقد يوم 9 سبتمبر في ستراسبورغ حزمة جديدة من الإقتراحات الخاصة بمشكلة الهجرة. وهناك معلومات غير مؤكدة تدل على أنه سيزداد الحد الأقصى من المهاجرين المسموح باستضافتهم سنويا من 40 ألف مهاجر إلى 160 ألفا.

وسيتم بحث تلك الاقتراحات يوم 14 سبتمبر في اجتماع وزراء الخارجية الـ 28 للاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في بروكسل.