ارتفاع المتقدمين للبرلمان إلى 131 مرشحًا في اليوم الخامس بأسيوط

قال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة «أسيوط»، المستشار جمال عبد الرحمن، أن اللجنة تلقت اليوم السبت، أوراق ترشح أربعة أعضاء جدد ليصبح إجمالي المرشحين 131 مرشحًا، منهم 86 مرشحًا مستقلًا و45 مرشحًا فردي حزبي.

مشيرًا إلى أن أعداد المرشحين بمختلف الدوائر تمثلت في 19 مرشحًا بمدينة أسيوط، مركز أبوتيج 17 مرشحا، مركز القوصية 14مرشحًا، مركز منفلوط 14 مرشحًا، مركز الفتح وأبنوب 22 مرشحا، مركز البداري وساحل سليم 18 مرشحًا، مركز ديروط 10 مرشحين، مركز أسيوط 11 مرشحًا، ومركزي صدفا والغنايم 6 مرشحين.

وناشد رئيس اللجنة المرشحين المحتملين الذين وقعوا الكشف الطبي بسرعة إرفاق نتائج الكشف قبل موعد إغلاق باب تلقي الطلبات.