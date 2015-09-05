ننشر نص كلمة الرئيس السيسي خلال مأدبة العشاء مع نظيره الإندونيسي

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، جولته الآسيوية التي استغرقت أسبوعًا وشملت سنغافورة والصين وإندونيسيا، حيث غادر، اليوم، العاصمة الإندونيسية “جاكرتا” بعد إجراء مباحثات ثنائية مع سكرتير عام منظمة الأسيان.

وتنشر وكالة انباء “أونا” نص كلمة الرئيس السيسي خلال مأدبة العشاء التى أقامها رئيس إندونيسيا تكريمًا له:

“فخامة الرئيس، السيدات والسادة الحضور، أود أن أعبر عن تقديرى البالغ لحفاوة الاستقبال والأجواء الإيجابية التى تسود الزيارة.. والتى تعبر عن عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.. والتى نعتز بها كثيرا.”

“وإنه لمن دواعى سرورى أن أكون بينكم اليوم فى هذا البلد العريق والصديق .. وأن أؤكد لشعب وحكومة إندونيسيا عزم مصر الجاد على تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الدول الآسيوية الصديقة.. والارتقاء بمستوى هذه العلاقات فى إطار شراكة حقيقية تحقق المنفعة المشتركة لشعبى البلدين.. وتسمح بتوظيف قدراتنا المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا.”

“فخامة الرئيس، السيدات والسادة، إن مصر التى تتميز بدور رائد فى محيطها الإقليمى.. وإندونيسيا بثقلها فى العالم الإسلامى.. يملكان من الطاقات والتاريخ المشترك ما يمكنهما سويا من النهوض بمستوى تعاونهما فى شتى المجالات.. لمواجهة التحديات المشتركة الآخذة فى التزايد.. وفى مقدمتها مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.. والعمل على دعم الفكر المعتدل الذى يقــــوم على صحيح الإسلام.. وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بين الدول النامية .. للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها.. ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب اللذين يهددان أمن واستقرار الشعوب.”

“ولعل تطابق مواقف البلدين تاريخيا تجاه معظم القضايا الدولية السياسية والاقتصادية .. يمثل نقطة انطلاق حقيقية يجب البناء عليها.. لما نأمل فى تحقيقه بشأن تعزيز تعاوننا المشترك فى المستقبل.. وإطلاق العنان لفرص التعاون السياسى والاقتصادى.. وتعزيز التنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.”

“أتوجه إليكم بالشكر مجددا .. وأتطلع لاستقبالكم فى مصر ضيوفا أعزاء .. لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة القيمة بشأن مجالات التعاون المستقبلى”.