وزير الأوقاف الفلسطينى يشكر مصر لحرصها على التيسير على حجاج غزة

شكر وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى، الشيخ يوسف أدعيس، مصر حكومة وشعبا لحرصهم على التيسير على حجاج قطاع غزة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم من أجل إتمام موسم الحج المبارك.

التقى أدعيس خلال زيارته لمصر ـ التى اختتمها عصر اليوم - العديد من المؤسسات الرسمية المصرية ، وكان بصحبته الوكيل المساعد لشئون الحج والعمرة بفلسطين حسام أبو الرب.

وطمأن أدعيس الحجاج الفلسطينيين بأن مواعيد رحلاتهم ستبقى كما هى، داعيا إياهم إلى الالتزام بالتعليمات التى تصدر عن وزارة الأوقاف فى ذهابهم وإيابهم من أجل نجاح موسم الحج وإتمامه بخير وسلام ، ولتقديم صورة مشرقة عن فلسطين.

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