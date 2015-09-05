طائرات التحالف العربى تقصف "اللواء 19" بمحافظة شبوة اليمنية

قصفت طائرات دول التحالف العربي، اليوم السبت، مقر اللواء 19 بمنطقة بيحان بمحافظة شبوة اليمنية، والتى تسيطر عليها جماعة الحوثيين منذ أشهر.

ونقل موقع "صدى عدن" الإخبارى عن مصادر محلية أن القصف أدى إلى تدمير كامل للمبانى بمقر اللواء ودبابة كانت موجودة به.

وتعد منطقة "بيحان" آخر المناطق بمحافظة شبوة التى تسيطر عليها جماعة الحوثيين بعد تحرير المحافظة منهم.. ويأتى القصف بعد الأنباء التى ترددت عن أن الصاروخ الذى أطلق أمس على معسكر قوات التحالف فى منطقة صافر بمحافظة مأرب أطلق من منطقة صحراوية تقع بين مديرية حريب بمأرب وبيحان بشبوة.