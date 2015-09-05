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الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون 25 ضربة جوية بالعراق و8 فى سوريا

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الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون 25 ضربة جوية بالعراق و8 فى سوريا الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون 25 ضربة جوية بالعراق و8 فى سوريا
قال الجيش الأمريكى، إن قوات الائتلاف الذى تقوده الولايات المتحدة شنت 25 ضربة جوية فى العراق، وثمانى ضربات فى سوريا، أمس الجمعة ضد أهداف لتنظيم داعش.

وقالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم السبت، إن الضربات الجوية التى شنت فى العراق تركزت قرب 12 مدينة من بينها الموصل والرمادى والتاجى وطوز وسنجار.
> وأضافت، أنها دمرت مبان ومركبات ومنشأة لتصنيع المتفجرات وأكثر من 50 موقعا قتاليا للمتشددين.

وذكر البيان، أن الضربات الجوية فى سوريا كانت ست ضربات اصابت أهدافاً قرب بلدة مارع، بينما استهدفت الضربتان الأخريان أهدافا فى الرقة وتل أبيض.
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