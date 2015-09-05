ابدأئي برنامج العناية بالشعر للحصول على شعر أحلامك

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مما لا شك فيه أن شعرك يشكّل جزء هام منك كامرأة، فهو يعبّر عن شخصيتك وسلوكك. وهناك عناصر هامة للحصول على شعر رائع، وهنا ننصحك ببرنامج مميز للعناية بالشعر والعناية بفروة الرأس! للحصول على خصلات شعر تشع لمعاناً وجمالاً وتثير إعجاب أصدقائك وعائلتك!

ولابتكار برنامج شامل للعناية بالشعر، لابد لك أن تعرفي نوع شعرك. هل هو زيتي، عادي، جاف، ضعيف، أو متضرر؟ هل هو مجعّد، متموج، أو منسدل؟ هل تقومين بصبغ شعرك بشكل متكرر، أو تعالجينه بالحرارة؟ هل هو سميك أم رقيق؟

إن معرفة شعرك بالشكل الأمثل تساعدك على اختيار المنتجات المناسبة لإظهار تألقه ولمعانه، ونا نرشدك لكيفية العناية الحقيقية بشعرك عبر الخطوات التالية.

1. كم مرة تغسلين شعرك عادة؟

إن الوتيرة التي تغسلين بها شعرك تعتمد على نوعه. فإذا كان شعرك جافاً، يمكنك غسله كل يومين أو ثلاثة أيام. ولكن، إذا كان شعرك زيتياً ورقيقاً ودهنياً، سيكون عليك غسله كل يوم.

2. ليكن لديك برنامج للتحضير قبل استخدام الشامبو

قبل وضع الشامبو على شعرك، قومي بتسريحه باستخدام المشط أو الفرشاة لإزالة الشوائب وخلايا البشرة الميّتة العالقة على فروة رأسك. ستحصلين بهذه الطريقة على شعر أكثر نظافاً ولمعاناً من أي وقت مضى.

3. الترطيب

يجب أن تتمتع جميع أنواع الشعر بالترطيب لتبدو بمظهر لامع وصحي. إن الشعر بحاجة إلى الماء ليحافظ على مرونته. وبما أن الماء هو المرطب الفائق، فإن المنتجات التي تعتمد في أساسها على الماء تمنح شعرك أفضل فوائد الترطيب. ومن الضروري أيضاً العناية بفروة رأسك لتحصلي على شعر جميل وانسيابي وصحي. كل ما تحتاجين إليه هو علاج شامل مثل هيد آند شولدرز العناية الكاملة- الذي يمنحك ترطيباً أكثر بست مرات مقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. وإضافة إلى ذلك، يساعد هذا المنتج على التخلص من الجفاف، والتجعّد، ويرطب فروة الرأس، ليترك شعرك برائحة منعشة وعطرة، ويجعله أكثر نعومة وروعة.

4. استخدمي الفرشاة بشكل منتظم

تسريح شعرك بالفرشاة بشكل منتظم هو أمر ضروري للغاية، لأنه يحافظ على انسيابية شعرك بدون أي تشابكات، ويوزع الزيوت الطبيعية بشكل متساو فيه. ولكن، لا تستخدمي الفرشاة على الشعر الرطب أبداً، هذا الأمر من شأنه أن يتسبب بتعرض شعرك للتكسر، وتصبح نهاياته ضعيفة. وبدلاً من ذلك، استخدمي مشط بأسنان عريضة على شعرك الرطب.

5. صففي شعرك بلطف

الأمر لا يتعلق بتجنب المنتجات التي تحتوي على عناصر كيميائية قاسية وتجنب اللجوء إلى العلاجات بشكل مستمر. إن الشعر قد يعاني من الضرر عند استخدام الأربطة المرنة والمشابك التي تشدّه كثيراً، لأنها تتسبب بكسر خصل الشعر. من الأفضل أن يكون شعرك منسدلاً، أو أن تستخدمي ربطات شعر مصنوعة من أقمشة ناعمة، مثل الحرير أو الساتان.

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