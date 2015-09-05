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كيف تفضّلين النجمات، بالمكياج القوي أم الناعم؟

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كيف تفضّلين النجمات، بالمكياج القوي أم الناعم؟ كيف تفضّلين النجمات، بالمكياج القوي أم الناعم؟

السبت 05-09-2015 16:05

تتبدّل موضة المكياج وتتغيّر معها اتجاهات التطبيق بين القوي والناعم. إليك ـ بالصور ـ النجمات العرب بكلّ من المكياجين الناعم والقوي، فبأيّ شكل تجدين كلّ واحدة أجمل؟
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اليسا: تتميز بمكياج العيون الدخاني القوي، إلا أنّها أطلت مؤخراً بمكياج ناعم مع القليل من الكحل الأسود.
هيفاء وهبي: تجيد تطبيق كلّ درجات المكياج، وتبدو جميلة في الحالين. أمّا أنت فبأيّ مكياج تجدينها الأجمل؟
نانسي عجرم: تعتمد المكياج الناعم، على الرغم من أنّ المكياج القويّ يمنحها تغيّراً ملحوظاً.
عبد الوهاب: اشتهرت بالمكياج الترابي لأنه يناسب بشرتها. تحاول اعتماد المكياج القوي أحياناً، إلا أنّها تبدو أفضل بالناعم.
نجوى كرم: تعتمد عدة أساليب من المكياج لكنها تركّز على عينيها. هل أحببت إطلالتها الأخيرة بالمكياج الناعم؟
نوال الزغبي: تميزت بإطلالتها الأخيرة بـ المكياج الناعم، إلا أنّ المكياج القويّ مع الشعر الذهبي يبقى الأجمل.
أحلام: تعشق المكياج العربي القوي، لكنها مؤخّراً نشرت صورة لها بالحجاب مع القليل من المكياج. هل أحببت هذه الإطلالة؟
شمس: نفضّلها بالمكياج القوي، لا سيّما مع أحمر الشفاه الأحمر.
مريام فارس: تحتاج إلى المكياج القويّ لتكبير عينيها، إلا أنها تنشر الكثير من صورها بالمكياج الناعم. فبأيّ مكياج تفضّلينها؟
مايا دياب: أطلّت بألبومها الجديد بمكياج طبيعي، ما منحها إطلالة ناعمة، بعد أن عوّدت جمهورها على إطلالات سابقة صاخبة بمكياجات جريئة.

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