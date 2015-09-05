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بالفيديو: مئة حقبة جماليّة في دقيقة واحدة

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بالفيديو: مئة حقبة جماليّة في دقيقة واحدة بالفيديو: مئة حقبة جماليّة في دقيقة واحدة

الخميس 03-09-2015 17:15

تتغيّر الصيحات الجماليّة من حقبة زمنيّة إلى أخرى، وتتبدّل معها طرق تطبيق المكياج وأشكال تسريح الشعر. إلا أنّ الحقبة التي نعيشها، تعتبر صفحة تاريخيّة تجمع كلّ الصيحات القديمة لتجدّدها بطرق مختلفة. إليك، بهذا الفيديو، مئة حقبة جماليّة بدقيقة واحدة.

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1910: تشتهر بلون البشرة الصفراء مع الوجنتين الزهريّتين والتسريحة الجانبيّة.
1920: أحمر الشفاه الأحمر بشكل قلب مع الشعر المجعّد بشكل طبيعي.
1930: شفاه كبيرة مع الشعر القصير المموّج.
1940: أجمل تسريحات الشعر التي عادت إلى صيحات الموضة الأخيرة.
1950: الآي لاينر المجنّح مع أحمر الشفاه الأحمر.
1960: دخول ظلال العيون إلى عالم المكياج باللون الأخضر مع الآي لاينر الأسود وأحمر الشفاه الزهري.
1970: خدعة الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي لتكبير العين، مع الشعر المنسدل بشكل طبيعي.
1980: الظلال البنفسجي القوي على الجفن العلوي للعين، مع التسريحة العفويّة.
1990: أحمر الشفاه الأحمر الداكن مع الشعر المنسدل الناعم.
2000: النظرة السموكي السوداء المثيرة مع الغلوس اللامع على الشفاه.
2010: الرموش المستعارة الكثيفة مع المكياج الطبيعي الناعم والتسريحة التي تمنح الشعر حجماً إضافيّاً.

لمزيد من التفاصيل، تابعي الفيديو على الرابط الاتي:

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سيدتي

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