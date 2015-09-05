أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تعديل وزارى جاهز ينتظر قرار الرئيس السيسى

Google+ Print
تعديل وزارى جاهز ينتظر قرار الرئيس السيسى تعديل وزارى جاهز ينتظر قرار الرئيس السيسى
كشفت مصادر مطلعة أن هناك تعديلا وزاريا وشيكا، تم الانتهاء منه وأصبح جاهزا، وينتظر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى.

المصادر كشفت أن التعديل سيشمل وزراء التربية والتعليم ، والقوى العاملة ، والزراعة، والرى، والثقافة، والبيئة ،بجانب بعض الحقائب الأخرى قد تمتد إلى حقائب المجموعة الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن فى مقدمة أسباب التعديل الوزارى ارتباك الأداء داخل الوزارات الخاضعة للتعديل وتفاقم المشكلات داخل هذه الوزارات أنفسها ، مما أدى إلى سخط الشارع من أداء هذه الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى .

وقالت المصادر إنه تمت مناقشة استحداث وزارتين ضمن التعديل المرتقب، وهما وزارة رعاية المصريين بالخارج، ووزارة المشروعات الصغيرة، ولكن لم يتم حسم إقرارهما بشكل نهائى حتى الآن، انتظارا لقرار الرئيس السيسى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365