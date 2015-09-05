تعديل وزارى جاهز ينتظر قرار الرئيس السيسى

كشفت مصادر مطلعة أن هناك تعديلا وزاريا وشيكا، تم الانتهاء منه وأصبح جاهزا، وينتظر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى.

المصادر كشفت أن التعديل سيشمل وزراء التربية والتعليم ، والقوى العاملة ، والزراعة، والرى، والثقافة، والبيئة ،بجانب بعض الحقائب الأخرى قد تمتد إلى حقائب المجموعة الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن فى مقدمة أسباب التعديل الوزارى ارتباك الأداء داخل الوزارات الخاضعة للتعديل وتفاقم المشكلات داخل هذه الوزارات أنفسها ، مما أدى إلى سخط الشارع من أداء هذه الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى .

وقالت المصادر إنه تمت مناقشة استحداث وزارتين ضمن التعديل المرتقب، وهما وزارة رعاية المصريين بالخارج، ووزارة المشروعات الصغيرة، ولكن لم يتم حسم إقرارهما بشكل نهائى حتى الآن، انتظارا لقرار الرئيس السيسى.

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