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مصدر بـ"آثار الأقصر": اكتشاف سور آثرى أثناء العمل فى طريق "الكباش"

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مصدر بـ"آثار الأقصر": اكتشاف سور آثرى أثناء العمل فى طريق "الكباش" مصدر بـ"آثار الأقصر": اكتشاف سور آثرى أثناء العمل فى طريق "الكباش"
عثر فريق الآثريين المكلفين بالعمل فى "طريق الكباش" بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، على سور أثرى، وقطع حجرية مبعثرة لتماثيل من الكباش التى تحيط بجانبى الطريق، وذلك لدى قيامهم بأعمال إقامة الكوبرى العلوى الثانى فوق الطريق تمهيدًا لافتتاحة وإعلان الأقصر كأكبر متحف مفتوح فى العالم.

وصرح مصدر أثرى مسئول بمحافظة الأقصر، أن عددا من الآثريين والعمال يقومون بعملهم فى طريق الكباش، وعثروا على تلك الأثريات والحفريات الجديدة، وتم إبلاغ قيادات آثار الأقصر، التى بدورها أرسلت فريق من الأثريين والعمال المدربين على أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك بغرض جمع وتوثيق ما عثر عليه من حوائط السور التاريخى ، والقطع الحجرية المبعثرة من تماثيل الكباش الفرعونية.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يجرى حالياً استكمال أعمال الحفر بالطرق العملية الحديثة للوصول لهذا الاكتشاف الآثرى بأكمله وحفظه من التلف، فيما يستكمل عمال المقاولون العرب أعمالهم فى إقامة الكوبرى الجديد.

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