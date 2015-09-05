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مستشار الرئيس الفلسطينى والوفد المرافق يزورون "اليوم السابع"

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مستشار الرئيس الفلسطينى والوفد المرافق يزورون "اليوم السابع" مستشار الرئيس الفلسطينى والوفد المرافق يزورون "اليوم السابع"
زار الدكتور محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس للشئون الدينية، مقر "اليوم السابع"، اليوم السبت، على رأس وفد فلسطينى ، وذلك بعد يوم من وصوله القاهرة قادمًا من العاصمة الأردنية عمان.

اليوم السابع -9 -2015
>وكان فى استقبال الدكتور محمود الهباش، رئيس التحرير الكاتب الصحفى خالد صلاح، حيث اصطحبه فى جولة داخل المقر تفقدا خلالها صالحة التحرير المدمجة ومختلف الأقسام والموقع الإلكترونى والجريدة المطبوعة، وكذلك مجموعة المواقع المتخصصة، 7 وفوتو 7 وكايرو دار وكايرو كورة وكايرو بوست نافذة اليوم السابع باللغة الإنجليزية.

اليوم السابع -9 -2015
>وشرح رئيس التحرير لمستشار الرئيس الفلسطينى والوفد المرافق له، دورة العمل فى صالة التحرير بأقسامها المختلفة، ومسار الأخبار من مصادرها حتى النشر فى مسارين متوازيين على الموقع الإلكترونى وفى الجريدة المطبوعة، وكذلك وحدة إنتاج الفيديو والمواد التليفزيونية.
>اليوم السابع -9 -2015
>ويشارك مستشار الرئيس الفلسطينى، والوفد المرافق فى ندوة تنظمها "اليوم السابع" حول مستقبل القضية الفلسطينية لمناقشة سبل الرد على التصعيد الإسرائيلى المستمر تجاه الشعب الفلسطينى، وعرقلة مفاوضات السلام واستمرار برامج الاستيطان لابتلاع الأراضى الفلسطينية.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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