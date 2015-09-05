تفجير عبوة ناسفة دون إصابات فى العريش

تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء، من تفجير عبوة ناسفة جنوب حى المساعيد بالعريش دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت مصادر أمنية إن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة بجوار الطريق الدائرى جنوب حى المساعيد بالعريش حيث قامت قوات الأمن باكتشافها خلال عملية تمشيط فى المنطقة ، وتم تفجيرها بإطلاق النار عليها عن بعد مما أحدث دويا هائلا ودخانا كثيفا دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح .
وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن تقوم بتمشيط المنطقة والمناطق المحيطة بها للبحث عن عبوات أخرى ناسفة ، وضبط المتورطين فيها .