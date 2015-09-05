تفجير عبوة ناسفة دون إصابات فى العريش

تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء، من تفجير عبوة ناسفة جنوب حى المساعيد بالعريش دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وقالت مصادر أمنية إن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة بجوار الطريق الدائرى جنوب حى المساعيد بالعريش حيث قامت قوات الأمن باكتشافها خلال عملية تمشيط فى المنطقة ، وتم تفجيرها بإطلاق النار عليها عن بعد مما أحدث دويا هائلا ودخانا كثيفا دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن تقوم بتمشيط المنطقة والمناطق المحيطة بها للبحث عن عبوات أخرى ناسفة ، وضبط المتورطين فيها .