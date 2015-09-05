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القبض على 9 عناصر إخوانية أحرقوا سيارة قسم أول العاشر من رمضان

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القبض على 9 عناصر إخوانية أحرقوا سيارة قسم أول العاشر من رمضان القبض على 9 عناصر إخوانية أحرقوا سيارة قسم أول العاشر من رمضان
ألقت قوات شرطة العاشر من رمضان القبض على 9 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بإحراق سيارة شرطة تابعة لقسم أول العاشرمن رمضان الأسبوع الماضى، وأمر المستشار نصر حشيش، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة التورط فى إحراق السيارة.

كان اللواء خالد عبد الرحمن يحيى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد العربان رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان، يفيد بضبط 9 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية خلال حملة أمنية بتهم الانتماء لجماعة إرهابية والتورط فى أعمال عنف وشغب وإحراق سيارة شرطة بالعاشر من رمضان خلال مسيرة لهم بمنطقة صيدناوى انطلقت من جامع التوحيد والسنة المحمدية.


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