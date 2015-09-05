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هل أصيب محمود ياسين بـ الزهايمر؟

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هل أصيب محمود ياسين بـ الزهايمر؟ هل أصيب محمود ياسين بـ الزهايمر؟

السبت 05-09-2015 13:34

نفت الممثلة رانيا محمود ياسين ما تردّد في كواليس مهرجان الإسكندرية عن إصابة والدها بـ الزهايمر، وقالت في تصريحات خاصة لسيدتي نت إنه من المعيب أن تطلق هذه الشائعات على والدها، مشدّدة على أنه سعيد بتكريمه الذي يستحقه بعد مشوار من العناء في الفن، أعطى أثناءه الكثير من مجهوده وموهبته من أجل ، معتبرة أن تكريمه هو تكريم لمصر كلها.
وكانت أنباء قد ترددت عن إصابة محمود ياسين بـ الزهايمر بعدما قيل إن الممثلة إلهام شاهين ذهبت لتحيّته فقال لها:" أنتِ مين".
وعن هذه الواقعة، قالت رانيا إنها لا تعرف إن كانت حدثت أم لا، موضحة أنها إذا حدثت فمن الممكن تبريرها بأنّ إلهام أجرت بعض التغييرات على شكلها ومكياجها وشعرها، أي ظهرت بلوك جديد مثلاً، فلم يتعرّف إليها بسهولة، وهذا شيء وارد.\

 

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