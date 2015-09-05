ماذا قال هشام سليم عن تحويل ابنته للمحاكمة بعد ضربها ياسمين عبد العزيز؟

أحالت النيابة المصرية زين، ابنة الفنان هشام سليم، إلى محكمة الجنح، بعدما أثبتت التحريات اعتداءها على ياسمين عبد العزيز، التي سبق لها تقديم بلاغ ضد الفتاة.

وقد رفض الفنان هشام سليم التعليق على الواقعة، وقال لسيدتي نت إن الأمر خرج من يديه، مشيراً إلى أنه يثق بنزاهة القضاء المصري.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه زين بالتعدي عليها بالضرب، بعدما طلبت ياسمين من ابنة سليم، التي تسكن بجوارها، أن تُخفض صوت التلفزيون، ثمّ تطور الأمر إلى المشادة كلامياً، وصولاً حدّ التضارب، ما أدّى إلى قيام الاثنتين بتقديم بلاغ ضدّ بعضهما البعض.

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