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بالفيديو: إعلامية مصرية تقصّ شعرها على الهواء دعماً لمريضات السرطان

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بالفيديو: إعلامية مصرية تقصّ شعرها على الهواء دعماً لمريضات السرطان بالفيديو: إعلامية مصرية تقصّ شعرها على الهواء دعماً لمريضات السرطان

السبت 05-09-2015 15:31

لأوّل مرة في برنامج تلفزيوني، شهدت حلقة أمس الجمعة من برنامج "معكم"، الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي، تبرّع عدد من الفتيات من محافظات مختلفة بشعورهن للمصابين من مرضى السرطان، إذ قصّت مجموعة من الفتيات شعورهن داخل الستوديو، وأمام الكاميرات، وسط تصفيق حادّ من جمهور البرنامج وأُسَر الفتيات.
وقد شاركت الإعلامية الشاذلي الفتيات تجربتهم، فقصّت شعرها في الحلقة، أمام الكاميرات، فيما حضرت مجموعة أخرى من الفتيات والإعلاميات بشعرٍ مقصوص إلى البرنامج، دعماً وتشجيعاً للفتيات المصابات، اللواتي يواصلن مقاومتهن للمرض.
الحلقة التي قدّمها البرنامج تأتي في إطار دعم مرضى السرطان، وقد شهدت حكايات عن تحدّي المرض على لسان الفتيات والسيدات المصابات، اللواتي استطعن مواجهته عبر سنوات طويلة، ثمّ تغلّبن عليه.

 

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سيدتي

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