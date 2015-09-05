ما حقيقة حمل كايت ميدلتون بطفلها الثالث؟

نشرت الكثير من المواقع الإلكترونية خبراً مفاده أنّ دوقة كامبردج الأميرة Kate Middleton حامل بطفلها الثالث، بعد مضيّ 3 أشهر فقط على إنجابها طفلتها الأميرة Charlotte، من دون تأكيد أو إثبات للخبر، ما يُبقيه في إطار الشائعات.

وذكر موقع ibtimes الأمريكي، نقلاً عن مصدر مقرب من العائلة الملكية في بريطانيا، أنّ Middleton البالغة من العمر 33 عاماً وزوجها الأمير William لم يستطيعا انتظاراً من أجل إنجاب شقيق أو شقيقة لطفليهما George وCharlotte.

وأضاف المصدر عينه: "Kate منذ ولادة طفلتها في أيار/مايو 2015، وهي تفكر جدياً في إنجاب طفل ثالث قبل بلوغها سنّ الـ35، خصوصاً أنها في طفولتها عاشت مع شقيق وشقيقة".

من جهتها، كشفت صحيفة Hollywood Reporter أنّ دوقة كامبردج تعاني اكتئاب ما بعد الولادة، الأمر الذي أجبرها على إلغاء مشاركتها في جميع المناسبات الرسمية والخاصة.

يُشار إلى أنه حتى الآن، لم يصدر أيّ تصريح رسمي من قصر كينغستون الملكي ينفي أو يؤكد صحّة حمل الأميرة Kate.



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