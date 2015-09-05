أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما حقيقة حمل كايت ميدلتون بطفلها الثالث؟

Google+ Print

السبت 05-09-2015 17:00

نشرت الكثير من المواقع الإلكترونية خبراً مفاده أنّ دوقة كامبردج الأميرة Kate Middleton حامل بطفلها الثالث، بعد مضيّ 3 أشهر فقط على إنجابها طفلتها الأميرة Charlotte، من دون تأكيد أو إثبات للخبر، ما يُبقيه في إطار الشائعات.
وذكر موقع ibtimes الأمريكي، نقلاً عن مصدر مقرب من العائلة الملكية في بريطانيا، أنّ Middleton البالغة من العمر 33 عاماً وزوجها الأمير William لم يستطيعا انتظاراً من أجل إنجاب شقيق أو شقيقة لطفليهما George وCharlotte.
وأضاف المصدر عينه: "Kate منذ ولادة طفلتها في أيار/مايو 2015، وهي تفكر جدياً في إنجاب طفل ثالث قبل بلوغها سنّ الـ35، خصوصاً أنها في طفولتها عاشت مع شقيق وشقيقة".
من جهتها، كشفت صحيفة Hollywood Reporter أنّ دوقة كامبردج تعاني اكتئاب ما بعد الولادة، الأمر الذي أجبرها على إلغاء مشاركتها في جميع المناسبات الرسمية والخاصة.
يُشار إلى أنه حتى الآن، لم يصدر أيّ تصريح رسمي من قصر كينغستون الملكي ينفي أو يؤكد صحّة حمل الأميرة Kate.
 

بالصورة: كيف حضرت الأميرة ديانا في حفل تعميد حفيدتها تشارلوت؟

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي