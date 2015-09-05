بالصور: تعرفوا إلى ملك جمال لبنان الجديد 2015 ومشروعه‎

بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية، تمّ تتويج الشاب فريد مطر ملكاً على عرش جمال لبنان لعام 2015، بعد أن تنافس على اللقب 18 شاباً، في كازينو لبنان.

وأحيت الحفل، الذي أقيم في صالة السفراء، الفنانة يارا، فافتتحت السهرة بأغنية "آه منك يا هوا"، على أن يكون لها في السهرة 3 إطلالات، إلا أنها لم تظهر سوى في واحدة، ثمّ تبيّن أنها قامت بتسجيل إطلالتين أخريين.

موقف محرج لريتا حرب

قدمت الحفل الإعلامية ريتا حرب، التي وضعت نفسها في موقف محرج نتيجة انحراف مخرج حرف "السين" لديها، ليُصبح الحرف "ثاءً"، ما جعل البعض يستغرب إصرارها على تقديم الحفل وعدم اعتذارها! ومن المقرّر أن يتمّ عرض الحفل لاحقاً عبر شاشة "أم تي في" اللبنانية.

بعد ذلك، تتالت فقرات السهرة، فكانت فقرة الإجابة عن أسئلة اللجنة، وفقرة اللوحة الموسيقية الراقصة التي قدّمها مارسيلينو جبرايل.

خمسة شبّان وصلوا إلى النهائيات، في مواجهة السؤال الموحّد. بعدها أعلنت ريتا النتيجة النهائية، فحمل لقب الوصيف الثاني طارق معيقل، فيما كان الوصيف الأول من نصيب ماريو صفير، فيما تُوّج ملكاً الشاب فريد مطر.

فريد مطر: لم أتوقع فوزي

وفي دردشة سريعة مع الملك بعد فوزه، أكد في حديث لـ"سيدتي نت" أنه لم يشعر بأنه سيكون حامل اللقب، وشكر الله على أنه ربح واستطاع أن يكون على قدر المسؤولية.

ورداً على سؤال، اشار فريد إلى أنه "يهدي نجاحه لعائلته وأصدقائه، ولكل شخص صوّت له وللشعب اللبناني".

وعن مشروعه الجديد، لفت إلى أنه "يفكّر في مساعدة الصليب الأحمر اللبناني، والجمعيات التي تعنى بالفقراء والعجزة".

نضال بشراوي يوضح

منظم الحفل نضال بشراوي، ورداً على سؤال لـ"سيدتي نت"، قال إنّ النتيجة معروفة مسبقاً، وأشار إلى أنه "في النهاية، في كلّ مسابقة، الشباب الذين يكونون مؤهلين للفوز يكون ذلك واضحاً". وأضاف: "كنت أتوقع أن يصل هؤلاء الشباب الذين وصلوا إلى النهائيات، وكنت أتوقع نتيجة أفضل لسمير أبو أنطون لولا إجابته السيئة عن السؤال الموحد الذي حسم النتيجة".

وبالعودة إلى الفنانة يارا، التي أحيت الحفلة، أكدت أنّ "الصيف كان جميلاً بالنسبة لها، وأن لا شيء أجمل من لبنان مهما أحيا الفنان من حفلات خارجه".

وبالنسبة إلى موضوع الجمال، شددت يارا في معرض ردها على سؤال مقدّمة الحفل ريتا على أنّ "الجمال هو جمال الروح، وكلما كان الفرد جميلاً من الداخل انعكس هذا الأمر على شكله الخارجي، لأن جمال الروح هو الذي يستمر".

تابعوا اللقاء المصور مع ملك جمال لبنان وأجواء من الحفل لاحقاً عبر "سيدتي نت"

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