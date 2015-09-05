بيونسيه تحتفل بعامها الـ34.. وميشيل أوباما أول المهنئين

احتفلت النجمة العالمية Beyonce يوم الجمعة بعيد ميلادها الـ34، وسط معايدات بالجملة من محبيها ومتتبعيها، الذين تمنّوا لها العمر الطويل والمزيد من التألق والنجاح.

Beyonce التي تحظى بجماهيرية واسعة في العالمين العربي والغربي، والتي بدأت مسيرتها الفنية في سنّ مبكرة، لم تبخل على جمهورها في هذا اليوم المميّز، بل وجهت إليه رسالة مميزة، شكرت فيها كلّ من دعمها ووقف إلى جانبها على مدى سنوات طويلة، وخصّت بالشكر كلّ من عايدها.

وعبر حسابها على موقع انستقرام، كشفت Beyonce عن أنّ الهدية الأكثر تميّزاً كانت من ابنتها الوحيدة Blue Ivy، التي فاجأتها صباح الجمعة بلوحة من رسم يدها، عليها قالب حلوى ومكتوب عليها Number one Mom.

إلى جانب متتبعي Beyonce، لم يغب نجوم هوليوود والمشاهير عن عيد ميلادها، بل تقدّم عدد كبير منهم بأحرّ المعايدات وأطيب التمنيات لها، أبرزهم السيدة الأولى Michelle Obama التي قالت: "شكراً لأنك قدوة أغلب الشابات حول العالم".

Jay Z لم ينتظر هذا اليوم للتعبير عن حبّه لزوجته، إلا أنه استغلّه بعض الشيء، واكتفى بالقول: "كلّ عام وأنت حبيبتي".

وبهذه المناسبة غصّ تويتر بصور Beyonce، وأغلبها كان من تصميم محبيها.

يشار إلى أنّ Beyonce التي تصدّرت غلاف مجلة Vogue مؤخّراً، لم تكشف بعد عن طريقة احتفالها بعيد ميلادها، ولم يعرف بعد ما إذا كانت ستحتفل به مع زوجها أم مع الأصدقاء.

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