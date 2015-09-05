أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أوباما يعزي محمد بن زايد في شهداء الإمارات

Google+ Print
أوباما يعزي محمد بن زايد في شهداء الإمارات أوباما يعزي محمد بن زايد في شهداء الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وقدم الرئيس الاميركي خلال الاتصال التعازي في استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " اعادة الأمل " في اليمن.

وأعرب الرئيس الأميركي عن صادق مواساته لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس باراك أوباما على ما ابداه من مشاعر صادقة ونبيلة.

كما جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية اضافة الى جهود البلدين في حفظ أمن واستقرار المنطقة والتصدي للتحديات التي تهدد الأمن الاستراتيجي والاقليمي.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية