أوباما يعزي محمد بن زايد في شهداء الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وقدم الرئيس الاميركي خلال الاتصال التعازي في استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " اعادة الأمل " في اليمن.

وأعرب الرئيس الأميركي عن صادق مواساته لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس باراك أوباما على ما ابداه من مشاعر صادقة ونبيلة.

كما جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية اضافة الى جهود البلدين في حفظ أمن واستقرار المنطقة والتصدي للتحديات التي تهدد الأمن الاستراتيجي والاقليمي.

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