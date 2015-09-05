بالفيديو - كول يسخر من بوجبا بسبب صلاح ويصرح: الجناح المصري أفضل لاعب ضد يوفنتوس

يستعد المنتخب المصري لمواجهة مضيفه تشاد يوم الأحد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجولة الثانية منها.

لكن من أفضل 11 لاعبا للمشاركة في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام تشاد؟

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية عن اختياراتهم للتشكيل الأنسب للمباراة لو كانوا في مكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.

طارق مصطفى المدير الفنى السابق للدفاع الجديدى المغربى اختار تشكيل ذو طابع هجومي إذ يفضل اللعب بـ4-2-3-1.

واختار طارق مصطفى الشناوي لحراسة المرمى، في الدفاع يرى أن سعد سمير يجب أن يكون أساسيا لتفوقه على حجازي وربيعة في كونه يشارك مع ناديه بعكس الثنائي لكنه استدرك واختار ربيعة بجانب سعد في قلب الدفاع ويمينا عمر جابر ويسارا عبد الشافي.

في خط الوسط يفضل إبراهيم صلاح بجانب محمد النني وأمامهما الرباعي مؤمن زكريا ومحمد صلاح وكهربا وباسم مرسي.