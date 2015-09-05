المحمدي يكشف لـ في الجول.. لماذا لم يترك هال من أجل الدرجة الأولى

كان النجم المصري أحمد المحمدي الظهير الأيمن المحترف في صفوف هال سيتي قريبا من العودة لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكنه فضّل الاستمرار مع النمور.. فلماذا؟

تصارع ليستر سيتي وكوينز بارك على ضم المحمدي لكن هال سيتي طلب سبعة ملايين استرليني للسماح للاعبهم بالرحيل.

وكشف المحمدي لـFilGoal.com أسباب عدم رحيله عن هال سيتي للعب في دوري الدرجة الأولى.

وقال المحمدي: "بالفعل كانت هناك مفاوضات قوية من ليستر سيتي وكوينز بارك لكني فضلت البقاء مع هال سيتي".

وأضاف "أهدف مع هال سيتي للعودة مجددا للدرجة الأولى وأغلقت باب الرحيل على الأقل هذا الموسم".

لماذا؟

يقول المحمدي عبر FilGoal.com: "هناك عدة عوامل جعلتني أفضل الاستمرار مع هال سيتي أولها أنني ألعب باستمرار مع الفريق وهذا أمر في بداية أولوياتي".

وتابع "حب جمهور هال سيتي عامل مهم أيضا بجانب ثقة المدرب الذي أقدره جدا ستيف بروس وثقة زملائي في الفريق.. كل هذه العوامل بالنسبة لي مهمة جدا قد تكون بالنسبة للبعض عادية".

وبسؤاله حول حقيقة طلب هال سيتي سبعة ملايين استرليني بينما توقف عرض ليستر عند خمسة ملايين.

أجاب المحمدي "هذا الأمر أيضا جعلني أتمسك بهال سيتي أيضا. ففريقي قدّر قيمتي هكذا وتمسكوا بي لهذا لم أخذلهم".

ورفض المحمدي التعليق على عدم استدعائه لقائمة منتخب مصر التي ستواجه تشاد في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2016 يوم الأحد.

وأتم "هذا رأي الجهاز الفني.. والإجابة بالتأكيد عندهم فأنا لا أعلمها".