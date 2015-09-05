تنزانيا تعطل نيجيريا من أجل صدارة الفرعنة

وقفت انتصارات منتخب نيجيريا عند الجولة الثانية في المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا بعد التعادل أمام تنزانيا.

حل منتخب النسور النيجيريا ضيفًا على منتخب تنزانيا في الجولة الثانية من المجموعة التي تضم بين صفوفها منتخب مصر ومنتخب تشاد. وانتهى اللقاء بالتعادل 0-0.

وكان المنتخب النيجيري قد نجح في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى أمام تشاد 2-0. بينما نجح المنتخب المصري في الفوز على تنزانيا 3-0.

وبعد التعادل وصل المنتخب النيجيري إلى النقطة الرابعة في الصدارة. وفي حالة فوز منتخب مصر أمام تشاد فإن الفراعنة ستحلق بصدارة المجموعة.

وحصد منتخب تنزانيا أولى نقاطه في المجموعة.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على تشاد يوم الأحد في استكمال مباريات الجولة الثانية ضمن المجموعة السابعة.