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رئيس وزراء فنلندا يفتح منزله لاستقبال اللاجئين

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رئيس وزراء فنلندا يفتح منزله لاستقبال اللاجئين رئيس وزراء فنلندا يفتح منزله لاستقبال اللاجئين

رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا

عرض رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا السبت 5 سبتمبر منزله الخاص لاستضافة طالبي اللجوء داعيا الشعب الفنلندي إلى التضامن مع الباحثين عن أوطان بديلة لتلك التي دمرتها الحروب.

ونقلت قناة محلية تصريحات رئيس الوزراء الفنلندي، بأنه سيفتح أبواب منزله الواقع بمنطقة كيمبلي بشمال البلاد، لاستضافة طالبي اللجوء بدءا من العام الجديد، مبديا أمله في أن تكون فنلندا بلدا يحتذى به.

وأشار إلى أن خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع 120 ألف لاجئ وصلوا اليونان وإيطاليا والمجر ينبغي أن تكون طوعية وغير إلزامية.

وقبل يوم من هذه التصريحات، ضاعفت الفنلندية تقديراتها لعدد طالبي اللجوء إليها هذا العام إلى نحو 30 ألف شخص بعد تدفق اللاجئين في غضون الأيام القليلة الماضية.

وكانت الحكومة قد رفعت قبل أسبوعين تقديراتها إلى 15 ألفا، بالمقارنة مع 3600 طلب عام 2014.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه، خلال الأسبوع الحالي، وصل الكثير من طالبي اللجوء قادمين من السويد.

 

رويترز

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