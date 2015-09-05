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بالصور.. مدير أمن الغربية يشرف على حملة مكبرة لتفقد الخدمات الأمنية

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زار اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية اليوم السبت بشكل مفاجئ مركز شرطة سمنود لتفقد سير العمل كما فاجأ الخدمات الأمنية فى مواقعها.

وفتش مدير الأمن على غرف السجن بالمركز وتفقد أعمال النوبتجية ووحدة المباحث وأشرف على الحملة المكبرة ،التى ضمت رجال مرور ، مرافق، مباحث تموين، آداب،مكافحة جرائم التحرش والعنف ضد المرأة.

وشدد مدير أمن الغربية على حسن التعامل مع الموطنين وتطبيق القانون بكل حزم لإعادة الانضباط للشارع.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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