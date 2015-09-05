إحجام المرشحين عن التقدم للجنة الانتخابات على مدار يومين بمطروح

أحجم المرشحون للانتخابات البرلمانية عن التقدم للجنة الانتخابات البرلمانية فى مطروح لليوم الثانى عن التوالى، حيث لم يتقدم أى مرشح بأوراقه للجنة تلقى الطلبات بمحكمة مطروح اليوم السبت وأمس الجمعة، كما لم تتلق اللجنة أمس الجمعة أى طلبات جديدة ليظل عدد المرشحين بدائرتى مطروح ثابتا عند 28 مرشحا.

وكان آخر مرشح تقدم بأوراقه يوم الخميس الماضى، وهو صالح فايز محارب جمعة وشهرته صالح فايز القاسمى، بطلب الترشح بالدائرة الثانية المخصص لها مقعدان، و تضم مراكز الضبعة والعلمين والحمام وسيوة، وحصل المرشح على رمز بندقية الصيد.