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بالفيديو - كول يسخر من بوجبا بسبب صلاح ويصرح: الجناح المصري أفضل لاعب ضد يوفنتوس

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بالفيديو - كول يسخر من بوجبا بسبب صلاح ويصرح: الجناح المصري أفضل لاعب ضد يوفنتوس بالفيديو - كول يسخر من بوجبا بسبب صلاح ويصرح: الجناح المصري أفضل لاعب ضد يوفنتوس

"لقد جعله يظهر كأي لاعب عادي. لقد تفوق عليه" .. هكذا تحدث جو كول لاعب تشيلسي وليفربول الأسبق وأستون فيلا الحالي عن محمد صلاح وما فعله ضد بول بوجبا.

روما ضربت شباك السيدة العجوز مرتين ونجحت الذئاب في تحقيق الانتصار 2-1 ضد يوفنتوس في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وشارك محمد صلاح منذ بداية اللقاء في ثاني ظهور رسمي له بقميص روما. وقدم أداء طيب. (شاهد ملخص ما قدمه صلاح ضد يوفنتوس)

وتحدث الإنجليزي الدولي السابق جو كول عن صلاح قائلا: "لقد لمع كثيرا بعدما خرج من تشيلسي وذهب معارا إلى فيورنتينا ثم روما".

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني مع قناة BT Sport "صلاح كان أفضل لاعب من وجهة نظري في لقاء روما ويوفنتوس".

وأتم "صلاح أظهر بوجبا كاللاعب العادي على أرض الملعب".

ويحتل روما المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد الفوز في لقاء يوفنتوس والتعادل أمام هيلاس فيرونا في الجولة الافتتاحية.

بينما يعاني تشيلسي من بداية محبطة في الدوري بعد خساراتين وتعادل وانتصار واحد في الدوري الإنجليزي.

شاهد الفيديو

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فيديو اليوم السابع

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