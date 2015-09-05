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العزف على آلات النفخ يساعد فى علاج توقف التنفس أثناء النوم

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العزف على آلات النفخ يساعد فى علاج توقف التنفس أثناء النوم العزف على آلات النفخ يساعد فى علاج توقف التنفس أثناء النوم
أكدت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون هنديون ونشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، على أن العزف على آلة النفخ قد يقلل من خطر توقف التنفس أثناء النوم.

واختبر الباحثون خلال الدراسة وظيفة الرئة لحوالى 64 شخصا الذين لعبوا على آلات النفخ و65 الآخرين الذين لم يفعلوا ذلك.

ووجد الباحثون أنه لم يكن هناك أى اختلاف فى اختبارات وظائف الرئة فى المجموعتين، ولكن الأشخاص الذين لعبوا آلات النفخ انخفض لديهم خطر الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم.

وقال الباحثون إن هذا أمر مرجح للغاية لأن اللعب على آلات النفخ يقوى عضلات الشعب الهوائية العليا، وهذا أمر جيد للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

وأوضح الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب خطير قد يترتب عليه ضرر للقلب وجميع وظائف الجسم لانخفاض كمية الأكسجين التى تدخل الجسم التى تغذى وظائفه.

وقال مؤلف الدراسة سيلاس دانيال راج، من كلية طب ثرى بالاجى بمستشفى ولاية تاميل نادو، الهندية عبر بيان صحفى مرسل للمؤسسة الأوروبية الرئة، أن نتائج الدراسة مثيرة للاهتمام بشأن الوقاية من توقف التنفس أثناء النوم عبر اللعب على آلات النفخ.

وأضاف راج أن العزف على آلات النفخ قد تصبح طريقة رخيصة وغير مكلفة لمنع توقف التنفس أثناء النوم لتلك الأشخاص المعرضون لخطر تطوير هذه الحالة.

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مصر 365