وزير النقل يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق البحر الأحمر

قام المهندس هاني ضاحي وزير النقل يرافقه اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر بتفقد أعمال ازدواج طريق الصعيد البحر الاحمر. أكد الوزير إن هذا الطريق يبلغ طوله 180 كم، ومقسم على أربعة قطاعات، حيث يتم رفع كفاءة الطريق القديم، وازدواج الطريق القائم. مضيفا إن القطاع الأول بالطريق طوله 30 كم، وتنفذه شركة النيل العامة للطرق والكبارى، بتكلفة 185 مليون جنيه، بينما القطاع الثاني يبلغ طوله 50 كم، وتنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، بتكلفة 213 مليون جنيه، والقطاع الثالث طوله 20 كم، وتنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، بتكلفة 157 مليونا، بينما يبلغ طول القطاع الرابع والأخير 80 كم، وتنفذه شركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام”، بتكلفة 401 مليون جنيه.

> وأشار “ضاحي” إن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق و سوف يسهم في زيادة الحركة التجارية خاصه لميناء سفاجا البحري بالإضافة الي توفير عدد من ساعات السفر لأبناء الصعيد.

> ثم توجه وزير النقل لتفقد طريق راس غارب/ الغردقة وذلك لمتابعة اعمال صيانة ورفع كفاءة 40كم من الطريق ، حيث صرح الوزير إن أعمال الصيانة تتم لأول مرة في مصر (باستخدام معدات التكنولوجيا الحديثة لتدوير الاسفلت) التي قامت هيئة الطرق والكباري بإستيرادها مؤخرًا والتي تتمتع بطاقة انتاجية (4000 م مسطح/اليوم ، وتمثل حوالى 1 كم/اليوم بعرض 3.8 م وبسمك 7سم).