أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أكبر غواصة في العالم تدخل البحر الأبيض المتوسط

Google+ Print
أكبر غواصة في العالم تدخل البحر الأبيض المتوسط أكبر غواصة في العالم تدخل البحر الأبيض المتوسط

أرشيفية

أعلن موقع الأسطول البحري العسكري الروسي، أن الغواصة النووية الاستراتيجية من مشروع 941 أكولا “دميتري دونسكوي” غادرت القاعدة في سيفيرودفينسك وودخلت البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في المناورات العسكرية.

وذكر الموقع أن أكبر غواصة في العالم ستنضم إلى التدريبات العسكرية في البحر الأبيض المتوسط. وقد اتجه نحو البحر الأبيض في وقت سابق سفن صغيرة مضادة للغواصات “أونيغا” و”ناريان-مار”.

و بحسب ما ذكر ” سبوتنك” ستتواجد الغواصة “دميتري دونسكوي” في البحر الأبيض المتوسط السابق حوالي ثلاثة أسابيع.

الجدير بالذكر ان بنيت الغواصة في عام 1976 ودخلت الخدمة في عام 1981. وسميت بهذا الاسم “دميتري دونسكوي” في 7 أكتوبرعام 2002. وتعتبر غواصات هذا المشروع من أكبر الغواصات في العالم كما  إنها  أسرعهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا