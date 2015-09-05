أكبر غواصة في العالم تدخل البحر الأبيض المتوسط

أعلن موقع الأسطول البحري العسكري الروسي، أن الغواصة النووية الاستراتيجية من مشروع 941 أكولا “دميتري دونسكوي” غادرت القاعدة في سيفيرودفينسك وودخلت البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في المناورات العسكرية.

وذكر الموقع أن أكبر غواصة في العالم ستنضم إلى التدريبات العسكرية في البحر الأبيض المتوسط. وقد اتجه نحو البحر الأبيض في وقت سابق سفن صغيرة مضادة للغواصات “أونيغا” و”ناريان-مار”.

و بحسب ما ذكر ” سبوتنك” ستتواجد الغواصة “دميتري دونسكوي” في البحر الأبيض المتوسط السابق حوالي ثلاثة أسابيع.

الجدير بالذكر ان بنيت الغواصة في عام 1976 ودخلت الخدمة في عام 1981. وسميت بهذا الاسم “دميتري دونسكوي” في 7 أكتوبرعام 2002. وتعتبر غواصات هذا المشروع من أكبر الغواصات في العالم كما إنها أسرعهم .