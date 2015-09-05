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مقتل عدد من جنود الاتحاد الأفريقى فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة بالصومال

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مقتل عدد من جنود الاتحاد الأفريقى فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة بالصومال مقتل عدد من جنود الاتحاد الأفريقى فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة بالصومال
قال قائد عسكرى صومالى رفيع المستوى إن انفجارا بسيارة مفخخة استهدف قافلة عسكرية للاتحاد الأفريقى فى جنوب شرقى الصومال مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

ووقع الهجوم بالسيارة المفخخة فى بلدة جنالي، حيث اقتحمت جماعة الشباب الإسلامية قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقى فيها يوم الثلاثاء الماضى، مما أسفر عن مقتل نحو 20 جنديا.

وقال القائد الذى طلب عدم الكشف عن هويته: "أستطيع أن أؤكد أن هناك قتلى ومصابين"، دون أن يقدم أرقاما، وأوضح أنه ما زالت التفاصيل قيد التحقق منها.

وأعلنت جماعة الشباب المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الأندلس الموالية للمتمردين، قائلة إنها قتلت العديد من الجنود الأوغنديين التابعين للاتحاد الافريقى، يذكر أن الاتحاد الأفريقى لديه أكثر من 20 ألف جندى من عناصر حفظ السلام فى الصومال لمساعدة فى مكافحة "الشباب".

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مصر 365

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