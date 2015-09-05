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بالفيديو..حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثامين شهداء الوطن

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بالفيديو..حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثامين شهداء الوطن بالفيديو..حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثامين شهداء الوطن

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عصر اليوم في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة صلاة الجنازة على جثامين شهداء الوطن الـ 12 من أبناء إمارة رأس الخيمة الذين ارتقوا إلى العلا أمس الجمعة مع الشهداء من جنودنا البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربي فى عملية إعادة الأمل باليمن.

 وأعرب سمو عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء الأبرار مؤكدا أن أبناءهم الشهداء أبناء للوطن كله وهم مبعث فخر واعتزاز وقد سطروا ببطولاتهم تاريخا مجيدا للإمارات فسيجوا حدودها بدمائهم الطاهرة ورفعوا رايتها عالية.

 وأدى الصلاة الى جانب سموه .. الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري إلى جانب عدد من الشيوخ وشيوخ القبائل وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات والمسئولين وقيادات ومنتسبي القوات المسلحة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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