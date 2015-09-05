تموين الأقصر: تسلمنا 201 ألف استمارة تعديل بيانات ومستمرون حتى نهاية سبتمبر

صرح سيد أحمد الطاهر، وكيل مديرية التموين بالأقصر، أن عدد الاستمارات التى تقدم بها المواطنون إلى مكاتب التموين لتعديل بياناتهم، بجميع مراكز محافظة الأقصر وصل اليوم السبت، لـ 201 ألف استمارة.

وأضاف وكيل مديرية التموين بالأقصر، أن إجمالى عدد الاستمارات التى وصلت إلى مديرية التموين عن طريق البدالين التموينين، بلغ 201.636 ألف استمارة ، من أصل 264.487 ألف استمارة، إجمالى عدد البطاقات التموينية المسجلة بالمديرية، ومازالت المكاتب مستمرة فى تسجيل بيانات المواليد حتى نهاية الشهر الجارى.