‏زراعة القليوبية: توفير منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل العيد

أكد المهندس محمد سامى وكيل وزراة الزراعة بالقليوبية، أن المديرية قامت بتوفير كمية كبيرة من اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار سامى فى تصريحات له اليوم، إلى أنه تم طرح كمية متنوعة من اللحوم مثل الكبدة والكفة واللحوم البلدية بأسعار تبدأ من 37 حتى 55 جنيها، منوها أن اللحوم طازجة وبتاريخ إنتاج نفس اليوم.

يذكر أن محافظة القليوبية قد وفرت 78 مجمعا استهلاكيا على مستوى المحافظة منها 21 مجمعا بها مجازر للتعامل مع اللحوم الحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، منها مجمعات تابعة للتموين وأخرى بمنافذ وزارة الزراعة المنتشرة على مستوى المحافظة.