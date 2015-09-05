مستشفيات جامعة المنصورة: خطة لتطوير العيادات الخارجية

صرح الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة المنصورة، أنه يجرى حاليا أعمال التطوير والتجديد والترميم داخل العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة المنصورة، مثل ترميم عيادات الباطنة والأمراض النفسية وعيادة الألم والسمعيات ومبنى إدارة العيادات الخارجية والعيادات الملحقة به والترميم، والتجديد الكامل لاستراحة المرضى والطرق ودورات المياه الملحقة به.

وتأتى هذه الأعمال فى إطار خطة شاملة لتطوير الخدمة الطبية المقدمة من المستشفيات الجامعة لتوفير أفضل خدمة طبية، كما تشمل خطة التطوير تطوير الجهاز الإدارى والفنى والاستفادة من الطاقات البشرية للجهاز الإدارى من خلال توزيع العمل بشكل تكاملى، كذلك تطوير أسلوب العمل مع الجهاز الطبى الذى يشمل الأطباء والتمريض والأجهزة المعاونة للوصول لأفضل خدمة طبية.



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