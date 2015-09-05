البدء فى بناء معهد "دفرة الأزهرى" فى الغربية بالجهود الذاتية

بدأت اليوم السبت الإدارة الهندسية بالأزهر الشريف، فى أعمال الحفر والبناء لأساسات المعهد الإعدادى الأزهرى بنين بقرية دفرة التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بعد اعتماد جميع الموافقات اللازمة، وإنهاء قرار التخصيص وموافقة الأزهر الشريف والمنطقة الأزهرية بالغربية.

وصرح عبد العزيز أبو سليمان من أبناء القرية، بأن المعهد سيبنى بالجهود الذاتية، وبإشراف من الإدارة الهندسية بالأزهر الشريف، ومن مديرية الشؤون الاجتماعية بالغربية على المساحة المخصصة بالكامل البالغة 1200 متر، على أن تكون صافى المبانى 360 مترا .

كان المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية الأسبق قد وضع حجر الأساس لبناء معهد قرية دفرة الأزهرى التابع لمنطقة طنطا الأزهرية بتاريخ 7 مايو 2013، على قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة على مساحة 1200 متر، وحصل الأهالى بعدها على موافقة المنطقة الأزهرية، وتم عرض الأمر على مجلس تنفيذى المحافظة فى اجتماعه الدورى للحصول على موافقات نهائية، وتوقفت أعمال البدء الفعلى لحين اعتماد الرسومات الهندسية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .