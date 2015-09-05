إحباط تهريب 80 شكارة تقاوى تركية وأمريكية إلى ليبيا بمنفذ السلوم

تمكن جمرك الصادر بمنفذ السلوم البرى، اليوم السبت، من إحباط تهريب وضبط 80 شكارة تقاوى فول وخيار، منشأ تركى وأمريكى، حاول أحد السائقين تهريبها داخل سيارة خاصة، إلى الجانب الليبى بطريقة غير مشروعة.

تم ضبط سيارة ليبية رقم 265598/8 قيادة "عاطف.إ.ح ( 33 سنة ) سائق، ليبى الجنسية، يحمل جواز سفر رقم 425282، وبحوزته كميات كبيرة من تقاوى الخيار والفول داخل 80 شكارة المحظور تداولها عبر الحدود.

تم التحفظ على السيارة والسائق لحين انتهاء التحقيقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ عرضه على النيابة المختصة التحقيق.