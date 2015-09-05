السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير طريق سرابيوم الترعة

قام اليوم المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بجولة تفقدية بقطاع المركز والمدينة والتى تضمنت متابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الإسماعيلية – سرابيوم الترعة بنطاق قرية عين غصين بطول 4 كيلومترا من منطقة عزبة الشيخة سالمة وحتى أبو سميحة.

بالإضافة إلى تطهير الطريق من الهيش والبوص على الجانبين وناتج أعمال توسعة وتطهير الترعة، وكذلك صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة بطول الطريق وإعادة تأهيله من جديد لخدمة أهالى المنطقة وتوابعها، كما تضمنت الجولة تفقد ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من عدة مناطق شملت محطة عين غصين وأبو ذكرى وحنيدق وأبوصباح وطريق القرية الأوليمبية والطريق الرئيسى، وقد شاركت فى تنفيذ الحملة معدات وآليات الوحدات المحلية لقرى مركز ومدينة الإسماعيلية .

حضر الجولة كل من على رجب نائب رئيس المركز والمدينة ومحمود الصورى رئيس الوحدة المحلية لقرية الفردان ومحمد عبدالعزيز رئيس قرية عين غصين وحسين عبد الجواد رئيس قرية الضبعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وذلك فى إطار الحرص على توفير كافة الخدمات والمرافق الرئيسية لأهالى القطاع الريفى والقرى والمناطق المحرومة، وتنفيذ توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن مضاعفة وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتفعيل منظومة النظافة العامة، واستكمالا لتنفيذ أعمال برامج وخطة محافظة الإسماعيلية للنظافة العامة، ورفع تجمعات وبؤر القمامة والمخلفات من مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والعمل على استعادة المظهر الحضارى والجمالى للإسماعيلية .

وخلال الجولة، أكد السكرتير العام للمحافظة على رؤساء القرى بضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل ورفع القمامة والمخلفات من جميع الأماكن، وخاصة بؤر التجمع أولا بأول للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى.



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