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محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مجموعة مدارس لتبادل الخبرات

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شهد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، توقيع بروتوكول تعاون بين مجموعة مدارس طيبة المتكاملة الدولية التابعة لإدارة العبور التعليمية ومدارس الحرة المتميزة للغات، التابعة لإدارة شبين الكوم ويمثلها مجلس الأمناء.

وأكد صديق عفيفى، رئيس مجلس إدارة مدارس طيبة، أن برتوكول التعاون يتضمن تقديم الدعم المادى لمدارس مصر الحرة لاستكمال متطلباتها من وسائل تكنولوجية وأدوات تعليمية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين لتأهيلهم مهنيا وتربويا وعمليا لمواكبة التدريب التنموى المستدام وتبادل الخبرات بين المدرستين فى مجال التدريب والجودة، وتبادل الندوات والاحتفالات والمسابقات والمشاركة فى المعارض الفنية والتعليمية والثقافية بين المدرستين، وكذلك المسابقات الرياضية واستخدام ملاعب المدرستين فى إقامة تلك المسابقات.

كما تضمن البرتوكول تبادل قواعد البيانات والإحصائيات من خلال موقع كل مدرسة لارتقاء بمستوى الإدارة بالمدرسة على أن تكون مدرسة مصر الحرة المتميزة للغات هى المركز الرئيسى لكل ما تقوم به مجموعة مدارس طيبة من جهود للنهوض بالتعليم فى أى مدرسة أو منشأة علمية بالمنوفية، على أن تقوم مدرسة طيبة المتكاملة الدولية برعاية الموهوبين من مدارس مصر الحرة فى كل المجالات، وكذلك الأبحاث التعليمية العلمية.

ويذكر أن مدرسة مصر الحرة هى المدرسة الوحيدة التى يربطها برتوكول تعاون مع مركز اليونسكو بسرس الليان لتدريب العاملين بها على بعض الأعمال الحرفية، مما كان له أثر كبير فى صيانة المبنى والحفاظ على مقدراته، بالإضافة إلى برتوكول التعاون مع الصين وتقديم المنح التكنولوجية للمدرسة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن المنوفية تعد من أوائل المحافظات التى تعنى بالعملية التعليمية والاهتمام بالمدارس والمنشأة التعليمية وتحديثها، حتى تعود لها مكانتها وتكون محل ثقة الطلاب وأولياء الأمور، وتعزيز روح الابتكار والإبداع فى مختلف مجالات العلوم والأنشطة، وأن مثل هذا البرتوكول ما هو إلا باكورة لعدد من البرتوكولات التى سيتم توقيعها مع عدد من المدارس للارتقاء بالمستوى العام للتعليم وتبادل الخبرات بينهم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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