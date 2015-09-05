سامية سعيد عميدا لكلية التمريض وهلالى عبد اللاه لـ"الحقوق" بجامعة سوهاج

أصدر د. نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج قرارا رقم 1049 لسنة 2015 بتكليف د. سامية محمد أحمد سعيد الأستاذ بقسم جراحة التجميل بكلية الطب جامعة سوهاج، قائما بأعمال عميد كلية التمريض.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا رقم 1050 لسنة 2015 بتكليف د. هلالى عبد اللاه أحمد الأستاذ بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة أسيوط، بالإشراف على كلية الحقوق بجامعة سوهاج .

>