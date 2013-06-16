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بكري: حركة المحافظين تزيد من خسارة "الإخوان" للشارع.. و"الجدد" ليس لديهم خبرة في العمل المحلي

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بكري: حركة المحافظين تزيد من خسارة "الإخوان" للشارع.. و"الجدد" ليس لديهم خبرة في العمل المحلي بكري: حركة المحافظين تزيد من خسارة "الإخوان" للشارع.. و"الجدد" ليس لديهم خبرة في العمل المحلي

كتب : محمد عاشور منذ 9 دقائق

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، إن جميع المحافظين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين أو المحبين لها، الذين تم تعيينهم اليوم، ليس لديهم أي خبرة في العمل المحلي.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أنه بهذه الحركة زادت خسارة جماعة الإخوان في الشارع المصري، مشيرا إلى أن حركة المحافظين شملت 5 أعضاء من جماعة الإخوان وواحد من الجماعة الإسلامية وآخر من حزب غد الثورة، والباقين من المقربين للجماعة.

وأكد بكري، أن التشكيل الجديد للمحافظين يزيد من خطورة جماعة الإخوان في الشارع، مضيفا أن الهدف من هذه الحركة هو الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال إن إبعاد عادل لبيب، محافظ قنا السابق، دليل على عدم الاهتمام بالكفاءات الناجحة، والاهتمام بمشروع التمكين لأعضاء الجماعة.

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ON Sport

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