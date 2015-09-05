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لاعبو المنتخب يطلبون بالوقوف «دقيقة حداد» على أرواح اللاجئين السوريين

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لاعبو المنتخب يطلبون بالوقوف «دقيقة حداد» على أرواح اللاجئين السوريين لاعبو المنتخب يطلبون بالوقوف «دقيقة حداد» على أرواح اللاجئين السوريين

منتخب

طلب لاعبو منتخب مصر من الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر تقديم طلبا لرئيس البعثة المصرية للوقوف دقيقة حدادا قبل مباراة تشاد على أرواح اللاجئين السوريين.

وقام شريف إكرامي قائد ومحمد صلاح بمبادرة طلب الوقوف دقيقة حدادا من أسامة نبيه والذي قام برفع الطلب لحسن فريد رئيس البعثة.

ووعد حسن فريد اللاعبين بالحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الاجتماع الفني والذي سيعقد اليوم السبت في السابعة مساء.

ومن المقرر أن يحضر حسن فريد الاجتماع الفني برفقة علاء عبد العزيز إداري المنتخب ووليد مهدي المنسق العام لحقوق الرعاية بالإضافة للجانب التشادي وطاقم التحكيم ومراقب المباراة.

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