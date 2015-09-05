تكريم 150 من طلاب النوبة المتفوقين بأسوان

نظمت جمعية منشية النوبة في مدينة أسوان، حفل لتكريم 150 طالبًا وطالبة من أبناء النوبة المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية وسط حضور مكثف من أسر الطلاب المكرمين.

وقال أبو السعود حمته منسق الحفل إن جمعية منشية النوبة بأسوان، تنظم هذا التكريم للعام الثاني عشر علي التوالي من أجل تكريم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم علي مواصلة مسيرة النجاح والإجتهاد في تحصيل العلم.

موضحا أنه تم تكريم 150 طالبًا وطالبة في مختلف المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية علاوة علي تكريم الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراة، وذلك بحضور نحو ألف شخص من أقارب وأصدقاء المكرمين في الحفل.

وأضاف أن التكريم تضمن أيضا تنظيم حفل فني و اذاعة العديد من الأغاني التراثية من الفلكلور النوبي وسط أجواء من الفرحة والسعادة .

ومن جانبه أضاف هاني يوسف عضو لجنة متابعة الملف النوبي أن الجمعيات النوبية خاصة في القاهرة والإسكندرية تحرص منذ عشرات السنين علي تكريم المتفوقين من أبناء النوبة لتشجيعهم علي الإستمرار في التفوق، وتحرص جمعية منشية النوبة علي هذا التقليد السنوي منذ 12 عامًا علي التوالي.

وطالب بضرورة قيام محافظة أسوان بتكريم الطلاب المتفوقين في كافة المراحل خاصة، وأن هذا التكريم إختفي خلال السنوات الماضية، وذلك علي الرغم من أجل الطلاب المتفوقين هم الأحق بالتكريم بإعتبارهم قائدي مسيرة التقدم لمصر في المستقبل .