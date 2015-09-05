“المصريين الأحرار” يناقش تعديلات قوانين الاستثمار والخدمة المدنية

أكد حزب “المصريين الأحرار” أن اللجنة الاقتصادية للحزب في حالة انعقاد دائم، لتحديث برنامجها تبعاً لتغيرات الساحة الاقتصادية.

وقال الدكتور محمود العلايلي، أمين اللجان النوعية بالمصريين الأحرار، إن اللجنة تبحث عدد من القوانين منها قانون الاستثمار، وقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى السياسات والتغييرات التى حدثت فيما يتعلق بقوانين الضرائب وبعض السياسات النقدية، وافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأوضح العلايلي أن القوانين والتغييرات، التى حدثت على الساحة الاقتصادية، تتم مناقشتها قبل إصدار التحديث الأخير للبرنامج، والذى يخرج منه البرنامج الاقتصادى للحزب.

وأشار أمين اللجان النوعية إلى أن، أعضاء اللجنة الاقتصادية في الحزب برئاسة الدكتور كريم أبادير، والمهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة، يقومون بإعداد البرنامج الاقتصادي للحزب.

من ناحية أخرى، تعقد اللجان النوعية بالحزب، اجتماعها الأحد المقبل برئاسة الدكتور محمود العلايلي، أمين اللجان النوعية وحضور رؤساء اللجان بالحزب.

ويتناول الاجتماع الوقوف على آخر تطورات تحديث برنامج الحزب من خلال اللجان النوعية، وتحديث برامجها، موضحاً أنه بعد الانتهاء من وضع البرنامج الانتخابي، سيتم استكمال مراجعة القوانين التي صدرت مؤخراً، وأيضا سيتم إعداد دراسة للقوانين المكملة للدستور، مثل قانون التنمية المحلية، الشفافية، العدالة الانتقالية، وقانون بناء الكنائس، وغيرها.

وأكد أمين اللجان النوعية أنه بعد الانتهاء من البرنامج الانتخابي سيكون البرنامج فى أيدي مرشحي حزب المصريين الأحرار لاستخدامه فى دعايتهم الانتخابية والوقوف من خلاله على توجهات الحزب فى مختلف القطاعات.