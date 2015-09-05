أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

حملة لـ”المرأة والمجتمع” بمشاركة 4 وزارت لتطوير البنية الأساسية بعدد من المدارس

Google+ Print
حملة لـ”المرأة والمجتمع” بمشاركة 4 وزارت لتطوير البنية الأساسية بعدد من المدارس حملة لـ”المرأة والمجتمع” بمشاركة 4 وزارت لتطوير البنية الأساسية بعدد من المدارس

سهام نجم

تبدأ حملة تطوير البنية المدرسية، في عدد من المدارس في إطار جهود جمعية المرأة والمجتمع، ووزارات التعليم والبيئة والشباب، والتطوير الحضري.

كما تنظم جمعية المرأة والمجتمع وشركاء الحملة، حملة تحت عنوان “معاً من أجل بيئة تعليمية ومجتمعية آمنة ونظيفة” من وزارات “وزارة التربية والتعليم، ووزارة البيئة ووزارة التطوير الحضري، ووزارة الشباب والرياضة”.

وقاموا بتفعيل أنشطة المعسكرات المدرسية للحملة، والتى يتم تنفيذها فى 4 مدارس ( مدرسة الكرامة الثانوية ، مدرسة الكرامة الاعدادية ، مدرسة القدس الاعدادية ، مدرسة القدس الابتدائية )، بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

و صرحت سهام نجم رئيسة الجمعية، بأنه ستبدأ فاعليات المعسكرات من تاريخ 6 : 9 سبتمبر، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، وتهدف المعسكرات إلى المساهمة فى تطوير البنية البيئية للمدرسة، والمجتمع المحيط بها من خلال مجموعات عمل تقدر ب 500 مشارك من الطلاب والمعلمين، والادارة المدرسية وأولياء الأمور، والقادة الطبيعين فى المجتمع المحلى.

و تنفذ الحملة حزمة من الانشطة الثقافية والفنية والرياضية، والزراعية والخدمية من مجموعات لصيانة وتصليح الادوات المدرسية، من اعمال نجارة وسباكة وكهرباء.
> وسيعقد فى اليوم الاخير بالمعسكر، إجتماع للجنة التحكيم من ممثلى الشركاء من الوزارات، وجمعية المرأة والمجتمع لإختيار المبادرات المبتكرة، التى تهدف الى تطوير البيئة المدرسية على المستوى الثقافى والفنى من خلال المبادرات المقدمة من المدارس من مسرحيات، وحكى واغانى وأشعار وقصص، تتبنى المفاهيم الأساسية للحملة، للحد من العنف المدرسى والمجتمعى وتطوير البنية البيئية للمدرسة والمجتمع المحيط فى إطار من التنمية المستدامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا