حملة لـ”المرأة والمجتمع” بمشاركة 4 وزارت لتطوير البنية الأساسية بعدد من المدارس

تبدأ حملة تطوير البنية المدرسية، في عدد من المدارس في إطار جهود جمعية المرأة والمجتمع، ووزارات التعليم والبيئة والشباب، والتطوير الحضري.

كما تنظم جمعية المرأة والمجتمع وشركاء الحملة، حملة تحت عنوان “معاً من أجل بيئة تعليمية ومجتمعية آمنة ونظيفة” من وزارات “وزارة التربية والتعليم، ووزارة البيئة ووزارة التطوير الحضري، ووزارة الشباب والرياضة”.

وقاموا بتفعيل أنشطة المعسكرات المدرسية للحملة، والتى يتم تنفيذها فى 4 مدارس ( مدرسة الكرامة الثانوية ، مدرسة الكرامة الاعدادية ، مدرسة القدس الاعدادية ، مدرسة القدس الابتدائية )، بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

و صرحت سهام نجم رئيسة الجمعية، بأنه ستبدأ فاعليات المعسكرات من تاريخ 6 : 9 سبتمبر، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، وتهدف المعسكرات إلى المساهمة فى تطوير البنية البيئية للمدرسة، والمجتمع المحيط بها من خلال مجموعات عمل تقدر ب 500 مشارك من الطلاب والمعلمين، والادارة المدرسية وأولياء الأمور، والقادة الطبيعين فى المجتمع المحلى.

و تنفذ الحملة حزمة من الانشطة الثقافية والفنية والرياضية، والزراعية والخدمية من مجموعات لصيانة وتصليح الادوات المدرسية، من اعمال نجارة وسباكة وكهرباء.

> وسيعقد فى اليوم الاخير بالمعسكر، إجتماع للجنة التحكيم من ممثلى الشركاء من الوزارات، وجمعية المرأة والمجتمع لإختيار المبادرات المبتكرة، التى تهدف الى تطوير البيئة المدرسية على المستوى الثقافى والفنى من خلال المبادرات المقدمة من المدارس من مسرحيات، وحكى واغانى وأشعار وقصص، تتبنى المفاهيم الأساسية للحملة، للحد من العنف المدرسى والمجتمعى وتطوير البنية البيئية للمدرسة والمجتمع المحيط فى إطار من التنمية المستدامة.