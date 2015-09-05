غدًا.. إجراء قرعة دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد لـ 30 فريق كرة قدم

صرح الكابتن يحيى دياب مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد تعقد غدًا الأحد، القرعة العلنية بنادي تعمير الصحاري بالخارجة، لمسابقة دوري مراكز الشباب في لعبة كرة القدم.

> وقال إن الدوري يشارك فيها 30 مركز شباب على مستوى مدن وقرى الوادى الجديد .