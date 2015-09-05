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تونس تحتل المرتبة الرابعة فى عدد المقاتلين بسوريا

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تونس تحتل المرتبة الرابعة فى عدد المقاتلين بسوريا تونس تحتل المرتبة الرابعة فى عدد المقاتلين بسوريا
قال وفد الائتلاف المدنى التونسى - فى مؤتمر صحفى اليوم السبت - إن عدد المقاتلين التونسيين فى سوريا تراوح ما بين 7 و8 آلاف مقاتل فى 2015 مقابل 4 آلاف فى عام 2014، وذلك طبقا للإحصائيات السورية الرسمية.

وأضاف الوفد، الذى زار سوريا هذا الأسبوع - أن تونس تحتل المرتبة الرابعة فى عدد المقاتلين فى سوريا بعد الشيشان والسعودية ولبنان.

وهدفت زيارة الوفد للإطلاع على وضع الجالية التونسية بسوريا ومقابلة السجناء التونسيين، خاصة الذين تم الإفراج عنهم عام 2013 وظلوا عالقين فى السجون السورية.

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