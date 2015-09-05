الأمن السودانى يعتقل 4 من أعضاء حركة الإصلاح المعارضة

أكد رئيس "حركة الاصلاح الآن" غازى صلاح الدين عتبانى السبت ان جهاز الامن والمخابرات اعتقل اربعة من اعضاء حزبه المعارض عندما كانوا يتحدثون فى مكان عام منتقدين الحكومة

وقال غازى صلاح الدين الذى كان احد المستشارين المقربين من الرئيس عمر البشير فى السابق فى مؤتمر صحافى "اعتقل الاخوة الاربعة الذين قاموا بالعمل الرمزى من اجل لفت الانظار لواقع الازمة عندما كانوا يخاطبون الناس فى مكان عام".

واضاف صلاح الدين ان بين الاربعة رئيس حركة الاصلاح الان بولاية الخرطوم ونائبه، واعتقل الاربعة رغما عن دعوة الرئيس البشير لحوار وطنى لحل ازمات السودان السياسية والاقتصادية.

والبشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب فى اقليم دارفور غرب البلاد والمضطرب منذ عام 2003، واضافة لدارفور فان مجموعة مسلحة اخرى تقاتل قوات حكومة البشير فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الازرق منذ عام 2011.

ومنذ ان اصبح جنوب السودان دولة مستقلة عن السودان بموجب اتفاق سلام انهى 22 عاما من الحرب الاهلية فى عام 2011 يعانى الاقتصاد السودانى من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة عملته بعد ان ذهب 75% من انتاج النفط مع جنوب السودان.