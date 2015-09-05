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السلطات البحرية الليبية: توقيف 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية

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السلطات البحرية الليبية: توقيف 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية السلطات البحرية الليبية: توقيف 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية
تمكن خفر السواحل الليبى فى طرابلس، من ضبط عدد 108 من المهاجرين غير الشرعيين بالمياه الإقليمية الليبية من جنسيات افريقية مختلفة كانوا فى طريقهم إلى أوروبا .

وقال نائب رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية محمد بريدعة فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن " الحالات التى تم ضبطها من قبل حرس السواحل والبالغ عددهم 108 مهاجرين تم التحقيق معهم ً وإحالتهم إلى مراكز الإيواء تمهيدا لترحيلهم لبلدانهم .

ونوه بريدعة ، بأن جهاز الهجرة يزاول عمله بشكل طبيعى ويواصل عمليات القبض والضبط والترحيل ، يشار إلى أن ليبيا تعانى من ازدياد عمليات الهجرة غير الشرعية واستعمال شواطئها كمناطق عبور لدول أوروبا .

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